Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

Суббота, 27 марта 2021, 23:59

Бразильский Институт Бутантан разработал вакцину против коронавируса и ждет разрешения для старта клинических испытаний на людях.

Источник: Bloomberg, Merco Press

Детали: Руководитель Института Димас Ковас отметил, что испытания вакцины, которая получила название ButanVac, запланированы на апрель, тогда же компания ожидает одобрения от местных контролирующих органов.

В мае должно начаться массовое производство на том же заводе, где производится вакцина против гриппа. А в июле будет изготовлено около 40 млн доз препарата.

Производство полностью сосредоточится на удовлетворении местного спроса, после этого начнется экспорт.

Разработка вакцины происходит в рамках международного консорциума, возглавляемого Бутантаном, с участием Вьетнама и Таиланда.

Новый препарат использует инактивированную вирусную технологию, которой владеет Бутантан.

Сам Институт находится в Сан-Паулу, он сотрудничает с китайской компанией Sinovac Biotech Ltd. в производстве вакцины CoronaVac.

Темы: вакцинациянаукаБразилиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время

Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады

Семенченко находится в больнице и к нему не пускают – адвокат

Агрессивный "британский" штамм Covid распространился по всей Украине – Степанов

Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун

Все новости...
вакцинация
В Сербии начали вакцинировать иностранцев
Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк
Зеленский: Украинские политики мешают Индии возобновить экспорт вакцины
Последние новости
23:59
В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid
23:23
"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов
22:56
В Сербии начали вакцинировать иностранцев
22:38
В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время
22:16
США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального
21:44
В поисках нелегалов: все АЗС в Украине пройдут проверку
21:32
видео, фотоВ Мьянме во время протестов убиты более 100 человек
20:58
Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк
20:28
Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет
20:14
Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады
Все новости...