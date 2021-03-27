В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

Бразильский Институт Бутантан разработал вакцину против коронавируса и ждет разрешения для старта клинических испытаний на людях.

Источник: Bloomberg, Merco Press

Детали: Руководитель Института Димас Ковас отметил, что испытания вакцины, которая получила название ButanVac, запланированы на апрель, тогда же компания ожидает одобрения от местных контролирующих органов.

В мае должно начаться массовое производство на том же заводе, где производится вакцина против гриппа. А в июле будет изготовлено около 40 млн доз препарата.

Производство полностью сосредоточится на удовлетворении местного спроса, после этого начнется экспорт.

Разработка вакцины происходит в рамках международного консорциума, возглавляемого Бутантаном, с участием Вьетнама и Таиланда.

Новый препарат использует инактивированную вирусную технологию, которой владеет Бутантан.

Сам Институт находится в Сан-Паулу, он сотрудничает с китайской компанией Sinovac Biotech Ltd. в производстве вакцины CoronaVac.