Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Іспанії провели коронавірусний "тест" за допомогою концерту з глядачами

Неділя, 28 березня 2021, 10:34

У Барселоні музиканти в суботу влаштували концерт перед тисячами глядачів, аби перевірити, чи можна проводити такі розважальні заходи. Результати очікуються незабаром.

Джерело: Deutsche Welle

У Барселоні відбувся великий концерт гурту Love of Lesbians, на який прийшли 5 тисяч людей. Це перший масовий захід такого масштабу у місті з початку пандемії.

Концерт відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, яка вміщує до 24 тисяч глядачів. Завдяки концерту планується перевірити, чи можна проводити такі заходи під час пандемії із дотриманням суворих гігієнічних правил.

Вартість квитків складала від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус та захисну маску для обличчя, носіння якої було обов’язковою умовою. Люди могли їх знімати лише під час того, як вони їли або пили у спеціально відведених для цього місцях.

Усім глядачам довелося перед концертом зробити тест на коронавірус. Всього виявили шість позитивних результатів.

На концерт допустили лише зареєстрованих осіб віком від 18 до 65 років зі смартфонами, чиї параметри дозволяють отримувати результати тестування. Учасники також повинні були поділитися інформацією про себе з міністерством охорони здоров'я Іспанії.

Місцева влада підтримала проведення концерту. Його організували за підтримки барселонського фонду "Боротьба зі СНІДом та інфекційними хворобами", який у ​​грудні 2020 року провів схоже дослідження з 500 глядачами.

Тепер відвідувачі концерту мають повідомити дослідникам, якщо вони заразяться коронавірусом протягом наступних тижнів. Далі на основі цих даних фахівці проаналізують рівень зараження серед 5 тисяч відвідувачів концерту порівняно із середніми показниками по країні. Таким чином можна буде зробити висновки, який існує ризик заразитися Covid-19 відвідуючи побідні масові заходи.

Теми: Іспаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епідемія у Києві: за добу госпіталізували сотні людей

Водна криза у Криму: окупанти подадуть позов проти громадян України

В Іспанії провели коронавірусний "тест" за допомогою концерту з глядачами

Євросоюз перейшов на літній час

В Україні виявили ще 12 тисяч заражень Covid, 203 людини померли

У двох областях в неділю проходять довибори у Раду

Усі новини...
Іспанія
У Барселоні 5 тисяч людей запрошують на концерт для Covid-експерименту
У Каталонії не вдалася перша спроба обрати нового керівника регіону
Так зване "представництво ДНР" у Марселі повідомило, що суд заборонив його діяльність
Останні новини
13:51
Вибори у Раду на двох округах: ЦВК оприлюднила явку на 12:00
13:18
мапаТуреччина затвердила плани розвитку нового Стамбульського каналу
13:06
"Богдан Моторс" Гладковського в 2020 отримала збитків на більш ніж 3 мільярди
12:54
Епідемія у Києві: за добу госпіталізували сотні людей
12:09
Кулеба: Франція може переконати Путіна сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі
12:04
До судна, що перекрило Суецький канал, направили додаткові буксири
11:25
Глава МОЗ Німеччини закликав до жорсткого локдауну на два тижні
11:13
Доручення та реєстрація шлюбу можуть подорожчати: депутати хочуть збільшити держмита
11:09
Водна криза у Криму: окупанти подадуть позов проти громадян України
10:44
Польща ввела санкції проти суден, що будують "Північний потік-2"
Усі новини...