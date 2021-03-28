В Іспанії провели коронавірусний "тест" за допомогою концерту з глядачами

У Барселоні музиканти в суботу влаштували концерт перед тисячами глядачів, аби перевірити, чи можна проводити такі розважальні заходи. Результати очікуються незабаром.

Джерело: Deutsche Welle

У Барселоні відбувся великий концерт гурту Love of Lesbians, на який прийшли 5 тисяч людей. Це перший масовий захід такого масштабу у місті з початку пандемії.

Концерт відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, яка вміщує до 24 тисяч глядачів. Завдяки концерту планується перевірити, чи можна проводити такі заходи під час пандемії із дотриманням суворих гігієнічних правил.

Вартість квитків складала від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус та захисну маску для обличчя, носіння якої було обов’язковою умовою. Люди могли їх знімати лише під час того, як вони їли або пили у спеціально відведених для цього місцях.

Усім глядачам довелося перед концертом зробити тест на коронавірус. Всього виявили шість позитивних результатів.

На концерт допустили лише зареєстрованих осіб віком від 18 до 65 років зі смартфонами, чиї параметри дозволяють отримувати результати тестування. Учасники також повинні були поділитися інформацією про себе з міністерством охорони здоров'я Іспанії.

Місцева влада підтримала проведення концерту. Його організували за підтримки барселонського фонду "Боротьба зі СНІДом та інфекційними хворобами", який у ​​грудні 2020 року провів схоже дослідження з 500 глядачами.

Тепер відвідувачі концерту мають повідомити дослідникам, якщо вони заразяться коронавірусом протягом наступних тижнів. Далі на основі цих даних фахівці проаналізують рівень зараження серед 5 тисяч відвідувачів концерту порівняно із середніми показниками по країні. Таким чином можна буде зробити висновки, який існує ризик заразитися Covid-19 відвідуючи побідні масові заходи.