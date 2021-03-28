В Испании провели коронавирусный "тест" с помощью концерта со зрителями

В Барселоне музыканты в субботу устроили концерт перед тысячами зрителей, чтобы проверить, можно ли проводить такие развлекательные мероприятия. Результаты ожидаются в скором времени.

Источник: Deutsche Welle

В Барселоне состоялся большой концерт группы Love of Lesbians, на который пришли 5 тысяч человек. Это первое массовое мероприятие подобного масштаба в городе с начала пандемии.

Концерт состоялся на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, вмещающий до 24 тысяч зрителей. Благодаря концерту планируется проверить, можно ли проводить такие мероприятия во время пандемии с соблюдением строгих гигиенических правил.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала в себя цену теста на коронавирус и защитную маску для лица, ношение которой было обязательным условием. Люди могли их снимать только во время того, как они ели или пили в специально отведенных для этого местах.

Всем зрителям пришлось перед концертом сделать тест на коронавирус. Всего обнаружили шесть положительных результатов.

На концерт допустили только зарегистрированных лиц в возрасте от 18 до 65 лет со смартфонами, чьи параметры позволяют получать результаты тестирования. Участники также должны были поделиться информацией о себе с министерством здравоохранения Испании.

Местная власть поддержала проведение концерта. Его организовали при поддержке барселонского фонда "Борьба со СПИДом и инфекционными болезнями", который в декабре 2020 года провел похожее исследование с 500 зрителями.

Теперь посетители концерта должны сообщить исследователям, если они заразятся коронавирусом в течение следующих недель. Далее на основе этих данных специалисты проанализируют уровень заражения среди 5 тысяч посетителей концерта по сравнению со средними показателями по стране. Таким образом можно будет сделать выводы, существует ли риск заразиться Covid-19 посещая победные массовые мероприятия.