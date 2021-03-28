У ЄС представили "паспорт вакцинації", що почне діяти з 15 червня

Єврокомісар Т'єрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив у неділю майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", Бретон показав сертифікат в ефірі французького телеканалу LCI.

"З того моменту, коли ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає зробити щеплення, матиме рівний доступ до вакцини, буде добре, що ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє ваш стан здоров’я", - сказав він, тримаючи в руках зображення майбутнього документа.

За словами єврокомісара, документ міститиме дату народження, номер паспорта, засвідчений QR-кодом, тип вакцини, якщо людина робила щеплення, і чи хворіла людина на коронавірус та наявність антитіл.

Цей сертифікат можна буде завантажити на смартфон або надрукувати у паперовій версії, і він діятиме з 15 червня 2021 року.

Єврокомісар запевнив, що його використання залишатиметься "добровільним". "Якщо ви не хочете проходити вакцинацію, у вас його не буде", - попередив він.

За його словами, для тих, хто не хоче бути вакцинованим, розглядається варіант масового розгортання швидких тестів, результати яких - негативні - будуть необхідні, наприклад, щоб сісти в літак або відвідати подію.

На звинувачення у прихованому примусі, зокрема, для подорожей, Бретон відповів: "Ті, хто не хоче отримувати сертифікат, зможуть і надалі отримувати вигоду з пропонованих можливостей. Якщо вони зобов'язані мати відповідний стан здоров’я для певної дії, вони матимуть можливість пройти швидкі тести".

Сертифікат ще має бути офіційно узгоджений між державами-членами ЄС.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо цієї пропозиції.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

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