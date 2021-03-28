Криза у Словаччині через "Спутник V": прем’єр іде у відставку

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

За словами Матовича, він стане міністром фінансів, а Хегер - новим главою уряду. Обидва представляють партію OĽaNO.

Матович вибачився перед народом за тритижневу сварку в пресі, в якій брали участь представники коаліційних партій OĽANO, Za lidí і Sme rodina.

Він додав, що знімає вимоги до інших партій. Він оцінив, що партія "За народ" виконала умови, і Марія Колікова пішла з поста міністра юстиції, а Юрай Шеліга став заступником спікера парламенту.

Майбутній прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що в неділю ввечері зустрінеться з депутатською групою "За народ" і постарається отримати їх підтримку. Згодом планується зустрітися з Річардом Суліком і депутатами SaS.

"У понеділок я попрошу про зустріч з президентом Зузанною Чапутовою", - сказав Хегер.

Глава Sme rodina Борис Коллар заявив, що "наш рух повністю підтримує нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера". Коллар також оголосив, що, якщо така криза коаліції повториться в майбутньому, його рух негайно вийде з коаліції.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Читайте також: За крок до реваншу: якою може стати ціна політичної кризи у Словаччині