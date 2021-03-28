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Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку

Воскресенье, 28 марта 2021, 19:52

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

По словам Матовича, он станет министром финансов, а Хегер - новым главой правительства. Оба представляют партию OĽaNO.

Матович извинился перед народом за трехнедельную ссору в прессе, в которой участвовали представители коалиционных партий OĽANO, Za lidí и Sme rodina.  

Он добавил, что снимает требования к другим партиям. Он оценил, что партия "За народ" выполнила условия, и Мария Коликова ушла с поста министра юстиции, а Юрай Шелига стал заместителем спикера парламента.

Будущий премьер-министр Эдуард Хегер объявил, что в воскресенье вечером встретится с депутатской группой "За народ" и постарается получить их поддержку. Впоследствии планируется встретиться с Ричардом Суликом и депутатами SaS.

"В понедельник я попрошу о встрече с президентом Зузаной Чапутовой", - сказал Хегер.

Глава Sme rodina Борис Коллар заявил, что "наше движение полностью поддерживает нового премьер-министра Эдуарда Хегера". Коллар также объявил, что, если подобный кризис коалиции повторится в будущем, его движение немедленно выйдет из коалиции.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

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Темы: Словакиявакцинация


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