У Києві вбили добровольця, затримано трьох підозрюваних

Затримано підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та добровольця у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела УП

Дослівно: "Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку".

Деталі: Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.

Зусиллями працівників Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києві, Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві та прокурорів Печерської окружної прокуратури ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

фото прокуратури Києва

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Також встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За даними УП, вбитий громадський активіст – Олександр Мандич із позивним "Ташкент".