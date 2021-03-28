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В Киеве убили добровольца, задержаны трое подозреваемых

Воскресенье, 28 марта 2021, 23:53

Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, источники УП

Дословно: "Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении".

Детали: Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами.

Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать.

 
фото прокуратуры Киева

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

 

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Также устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Трем задержанным сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

По данным УП, убитый общественный активист – Александр Мандич с позывным "Ташкент".

Украинская правда
Темы: убийствоКиев


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