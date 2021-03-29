У неділю COVID виявили у 8 346 українців, щеплення зробили 1 585 громадянам
У неділю 28 березня в Україні зафіксували 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 129 хворих, померли 178 пацієнтів, одужали 2 875 осіб.
Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: За останню добу найбільше випадків захворювання зафіксували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Серед нових хворих – 344 дитини та 140 медпрацівників.
Тестувань у неділю традиційно менше: 39 732, з них методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 652 409 осіб, одужали 1 303 500 осіб, померли 32 132 особи.
При цьому щеплено вже 198 464 людини (від 24 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія), з них одна людина отримала дві дози вакцини, решта – лише першу.
28 березня першу дозу вакцини отримали 1 585 громадянин України.
У Києві в неділю виявили 402 випадки захворювання й зробили 20 щеплень.
У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення.
Загалом по країні щеплення проводили 51 мобільна бригада з імунізації та 72 пункти щеплення.
Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 людини.
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
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