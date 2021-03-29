В воскресенье COVID обнаружили у 8 346 украинцев, прививки сделали 1 585 гражданам

В воскресенье 28 марта в Украине зафиксировали 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 129 больных, умерли 178 пациентов, выздоровели 2 875 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Среди новых заболевших – 344 ребенка и 140 медработников.

Тестирований в воскресенье традиционно меньше: 39 732, из них методом ПЦР – 24 404, методом ИФА – 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 697.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 652 409 человек, выздоровели 1 303 500 человек, умерли 32 132 человека.

При этом привито уже 198 464 человека (с 24 февраля, когда началась прививочная кампания), из них один человек получил две дозы вакцины, остальные – только первую.

28 марта первую дозу вакцины получили 1 585 гражданин Украины.

В Киеве в воскресенье обнаружили 402 случая заболевания и сделали 20 прививок.

В Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях в воскресенье не сделали ни одной прививки.

В целом по стране прививки проводили 51 мобильная бригада по иммунизации и 72 прививочных пункта.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 402 случая / 20 прививок;

Винницкая область – 365 случаев / 50 прививок;

Волынская область – 223 случая / 20 прививок;

Днепропетровская область – 647 случаев / 80 прививок;

Донецкая область – 175 случаев / 0 прививок;

Житомирская область – 567 случаев / 120 прививок;

Закарпатская – 201 случай / 20 прививок;

Запорожская область – 136 случаев / 100 прививок;

Ивано-Франковская область – 226 случаев / 175 прививок;

Киевская область – 518 случаев / 20 прививок;

Кировоградская область – 59 случаев / 10 прививок;

Луганская область – 29 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 820 случаев / 100 прививок;

Николаевская область – 243 случая / 30 прививок;

Одесская область – 658 случаев / 40 прививок;

Полтавская область – 154 случая / 190 прививок;

Ровенская область – 139 случаев / 0 прививок;

Сумская область – 326 случаев / 30 прививок;

Тернопольская область – 390 случаев / 40 прививок;

Харьковская область – 664 случая / 230 прививок;

Херсонская область – 145 случаев / 140 прививок;

Хмельницкая область – 428 случаев / 70 прививок;

Черкасская область – 392 случая / 40 прививок;

Черновицкая область – 292 случая / 60 прививок;

Черниговская область – 147 случаев / 0 прививок.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине