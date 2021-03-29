У 4 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID 

У неділю 28 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 й коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 1 585 громадян України.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області зробили 10 уколів.

У Києві та в Київській області в неділю зробили по 20 щеплень. Також 20 ампул вакцини використали на Волині, по 30 – у Миколаївській та Сумській областях.

Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.

Загалом від 24 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія, у країн щеплено вже 198 464 людини, з них одна людина отримала дві дози вакцини, решта – лише першу.

Цієї неділі щеплення проводили 51 мобільна бригада з імунізації та 72 пункти щеплення.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 людини.

Нагадаємо: Другу дозу вакцини "AstraZeneca" вже щепленим проти COVID громадянам МОЗ планує вводити вже після нових поставок вакцини, орієнтовно у травні.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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