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В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Понедельник, 29 марта 2021, 09:20
В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

В воскресенье 28 марта первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 и коронавирусной болезни COVID-19 получили 1 585 граждан Украины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID-19. В Кировоградской области сделали 10 уколов.

В Киеве и Киевской области в воскресенье сделали по 20 прививок. Также 20 ампул вакцины использовали на Волыни, по 30 в Николаевской и Сумской областях.

Больше всего прививок в воскресенье сделали в Харьковской (230), Полтавской (190), Ивано-Франковской (175), Херсонской (140) и Житомирской (120) областях.

Всего с 24 февраля, когда началась прививочная кампания, в стране привито уже 198 464 человека, из них один человек получил две дозы вакцины, остальные – только первую.

В это воскресенье прививки проводили 51 мобильная бригада по иммунизации и 72 прививочных пункта.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.

 

Напомним: Вторую дозу вакцины "AstraZeneca" уже привитым против COVID гражданам Минздрав планирует вводить уже после новых поставок вакцины, ориентировочно в мае.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирусCovid-2019
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