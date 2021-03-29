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Українське міністерство відреагувало на закиди РФ про "російського поета" Шевченка

Понеділок, 29 березня 2021, 11:18

Міністерство закордонних справ прокоментувало діяльність Російського центру науки і культури в Києві та відреагувало на організований ними захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

Джерело: коментар МЗС, "Радіо Свобода"

Дослівно: "У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т.Г.Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів.

МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка".

Деталі: У відомстві додали, що Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва.

Згідно з угодою між Кабміном та урядом Росії від 1998 року, в Москві функціонує Національний культурний центр України.

РНБО на запит журналістів відповіло, що розгляне питання припинення роботи Російського центру в Києві, якщо надійде подання від "президента або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи".

Знати більше: Тарас Шевченко: чому він став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо

Теми: МЗСРосіякультура


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