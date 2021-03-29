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Украинское министерство отреагировало на забросы РФ о "российском поэте" Шевченко

Понедельник, 29 марта 2021, 11:18
Украинское министерство отреагировало на забросы РФ о российском поэте Шевченко

Министерство иностранных дел прокомментировало деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве и отреагировало на организованное ими мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

Источник: комментарий МИД, "Радио Свобода"

Дословно: "В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений.

МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко".

Детали: В ведомстве добавили, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства.

Согласно договору между Кабмином и правительством России от 1998 года, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.

СНБО на запрос журналистов ответило, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от "президента или другого субъекта законодательной инициативы".

Знать больше: Тарас Шевченко: почему он стал поэтом №1 в Украине и действительно знаем ли мы его

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Темы: МИДРосcиякультура
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