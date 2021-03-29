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Пенсіонерці в Криму дали 12 років колонії нібито за шпигунство на користь України

Понеділок, 29 березня 2021, 13:29
Фото rg.ru

Суд окупантів визнав жительку Севастополя винною у державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.

Джерело: РИА Новости, сайт "суду"

Дослівно сайт "суду": "Громадянка Д. визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на 1 рік".

Деталі: Окупанти заявили, що уродженка м. Бахчисарай, 1955 року народження, нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирала відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

За даними РІА Новини, йдеться про севастопольську пенсіонерку Галину Довгополу. Її затримали в листопаді 2019 року.

Теми: Криманексіяправа людини


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