Пенсіонерці в Криму дали 12 років колонії нібито за шпигунство на користь України

Суд окупантів визнав жительку Севастополя винною у державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.

Джерело: РИА Новости, сайт "суду", уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Дослівно сайт "суду": "Громадянка Д. визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на 1 рік".

Деталі: Окупанти заявили, що уродженка м. Бахчисарай, 1955 року народження, нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирала відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

За словами Денісової, мова йде про громадянку України Галину Довгополу.

фОТО З Telegram дЕНІСОВОЇ

Омбудсмен засудила такі незаконні дії окупантів і закликала міжнародну спільноту "застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, аби якнайшвидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України та припинити терор стосовно них".