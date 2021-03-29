Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины

Суд оккупантов признал жительницу Севастополя виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Источник: РИА Новости, сайт "суда"

Дословно сайт "суда": "Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год".

Детали: Оккупанты завили, что уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота.

По данным РИА Новости, речь о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года.