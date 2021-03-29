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Фармацевтичну фірму визнали винною у ненавмисному вбивстві людей у Франції

Понеділок, 29 березня 2021, 14:14

Французький суд оштрафував одну з найбільших фармацевтичних фірм країни Servier на 2,7 млн євро, визнавши її винною у введенні в оману людей та ненавмисному вбивстві і завданні шкоди через таблетки, пов'язані зі смертю до 2 тисяч осіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RFI

Деталі: Вердикт у гучній "справі Mediator" виніс кримінальний суд Парижа.

Йдеться про таблетки, які були зареєстровані як ліки для лікування діабету, і які часто виписували як препарат для схуднення. 

За даними звинувачення, препарат міг призвести до смерті від 1500 до 2100 людей.

У судовому вердикті сказано, що компанія визнана винною у "введенні в оману при обтяжуючих обставинах", а також "ненавмисному вбивстві і завданні шкоди". За це фармакологічна компанія і п'ять її підрозділів оштрафовані на 2,7 млн ​​євро.

"Попри знання того, що вони (пацієнти) піддавалися ризику протягом багатьох років, вони (обвинувачувані) ніколи не вживали необхідних заходів і, таким чином, обдурили" споживачів", - зазначила суддя Сільві Доні, зачитуючи вирок.

У той же час суд виправдав компанію за звинуваченням в "шахрайстві".

Один із колишніх керівників компанії Жан-Філіп Сета отримав 4 роки умовно. 

Державне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM), яке "допустило серйозні упущення в своїй місії санітарної поліції", засуджено до штрафу в 303 тисячі євро.

Таблетки Mediator продавалися у французьких аптеках з 1976 по 2009 рік, коли вони були відкликані з ринку. Їх прийняли близько 5 млн осіб. 

Компанія Servier незмінно відкидала звинувачення в "навмисному бажанні обдурити" пацієнтів. 

"Вони не виявляли значного сигналу ризику до 2009 року", - стверджував один з адвокатів групи Франсуа де Кастро.

Міністерство охорони здоров'я Франції підрахувало, що ліки спричинили пошкодження серцевого клапана, в результаті чого загинуло не менше 500 осіб. Інші дослідження показують, що число загиблих може наблизитися до 2000. 

Ще тисячі людей зіткнулися з виснажливими серцево-судинними проблемами. Компанія Servier виплатила мільйонні компенсації.

Теми: Франціямедициназдоров'ясуд


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