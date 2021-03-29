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Фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве людей во Франции

Понедельник, 29 марта 2021, 14:14

Французский суд оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических фирм страны Servier на 2,7 млн евро, признав ее виновной во введении в заблуждение людей и непредумышленном убийстве и причинении вреда из-за таблеток, связанные со смертью до 2 тысяч человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RFI

Детали: Вердикт по громкому "делу Mediator" вынес уголовный суд Парижа.

Речь идет о таблетках, которые были зарегистрированы в качестве лекарства для лечения диабета, и которые часто выписывали как препарат для похудения.

По данным обвинения, препарат мог привести к смерти от 1500 до 2100 человек.

В судебном вердикте говорится, что компания признана виновной во "введении в заблуждение при отягчающих обстоятельствах", а также "непредумышленном убийстве и нанесении вреда". За это фармакологическая компания и пять ее подразделений оштрафованы на 2,7 млн евро.

"Несмотря на знание того, что они (пациенты) подвергались риску в течение многих лет, они (обвиняемые) никогда не принимали необходимые меры и, таким образом, обманули потребителей", - отметила судья Сильви Дони, зачитывая приговор.

В то же время суд оправдал компанию по обвинению в мошенничестве.

Один из бывших руководителей компании Жан-Филипп Сета получил четыре года условно.

Государственное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM), которое "допустило серьезные упущения в своей миссии санитарной полиции", приговорено к штрафу в 303 000 евро.

Таблетки Mediator продавались во французских аптеках с 1976 по 2009 год, когда они были отозваны с рынка. Их приняли около 5 млн человек.

Компания Servier неизменно отвергала обвинения в "умышленном желании обмануть" пациентов.

"Они не давали значительного сигнала о риске до 2009 года", - утверждал один из адвокатов группы Франсуа де Кастро.

Министерство здравоохранения Франции подсчитало, что лекарства повлекли повреждение сердечного клапана, в результате чего погибли не менее 500 человек. Другие исследования показывают, что число погибших может приблизиться к 2000.

Еще тысячи людей столкнулись с тяжелыми сердечно-сосудистыми проблемами. Компания Servier уже выплатила миллионные компенсации.

Темы: Франциямедициназдоровьесуд


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