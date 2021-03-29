Рано прокинувся і несолідно вдягнувся: Навального в тюрмі засипали доганами
Тюремники постійно чіпляються до російського опозиціонера Олексія Навального, роблячи часом зовсім безглузді догани.
Джерело: Навальний у Facebook
Пряма мова: "У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:
- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"
- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно"
- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".
Є на розгляді штук 20 рапортів, включаючи такі, як:
- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"
- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"
- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською
- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)".
Деталі: За словами Навального, в російських в'язницях є два основних стягнення: догана і відправлення у штрафний ізолятор. Отримуєш дві догани - можеш сісти в ШІЗО, де "умови близькі до катувальних".
Догани йому виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. "І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже", - ділиться враженнями Навальний.
"Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - жартує опозиціонер.