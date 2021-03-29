Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рано прокинувся і несолідно вдягнувся: Навального в тюрмі засипали доганами

Понеділок, 29 березня 2021, 14:17
Рано прокинувся і несолідно вдягнувся: Навального в тюрмі засипали доганами

Тюремники постійно чіпляються до російського опозиціонера Олексія Навального, роблячи часом зовсім безглузді догани.

Джерело: Навальний у Facebook

Пряма мова: "У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:

- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"

- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно"

- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".

Є на розгляді штук 20 рапортів, включаючи такі, як:

- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"

- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"

- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською

- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)".

Деталі: За словами Навального, в російських в'язницях є два основних стягнення: догана і відправлення у штрафний ізолятор. Отримуєш дві догани - можеш сісти в ШІЗО, де "умови близькі до катувальних".

Догани йому виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. "І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже", - ділиться враженнями Навальний.

"Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - жартує опозиціонер.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: