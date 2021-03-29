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Рано прокинувся і несолідно вдягнувся: Навального в тюрмі засипали доганами

Понеділок, 29 березня 2021, 14:17

Тюремники постійно чіпляються до російського опозиціонера Олексія Навального, роблячи часом зовсім безглузді догани.

Джерело: Навальний у Facebook

Пряма мова: "У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:

- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"

- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно"

- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".

Є на розгляді штук 20 рапортів, включаючи такі, як:

- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"

- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"

- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською

- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)".

Деталі: За словами Навального, в російських в'язницях є два основних стягнення: догана і відправлення у штрафний ізолятор. Отримуєш дві догани - можеш сісти в ШІЗО, де "умови близькі до катувальних".

Догани йому виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. "І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже", - ділиться враженнями Навальний.

"Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - жартує опозиціонер.

Українська правда


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