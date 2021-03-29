Рано проснулся и несолидно оделся: Навального в тюрьме засыпали выговорами

Тюремщики постоянно придираются к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, делая порой совершенно нелепые выговоры.

Источник: Навальный в Facebook

Прямая речь: "В моем портфолио плохого парня уже есть:

- Признан склонным к побегу в "Кремлевском централе"

- 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино"

- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров".

Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

- Встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"

- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"

- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)".

Детали: По словам Навального, в российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора - можешь сесть в ШИЗО, где "условия близки к пыточным".

Выговоры ему выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. "И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже", - делится впечатлениями Навальный.

"Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - шутит оппозиционер.