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Зеленський пропонує видавати українцям вітчизняні "паспорти щеплення"

Понеділок, 29 березня 2021, 14:18
Зеленський пропонує видавати українцям вітчизняні паспорти щеплення

Президент Володимир Зеленський пропонує розробити українську систему "паспортизації" вакцинованих громадян.

Джерело: Зеленський на селекторній нараді 29 березня, цитує офіс глави держави

Пряма мова: "Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19".

Деталі: Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

Нагадаємо: Єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяЗеленськийкоронавірус
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