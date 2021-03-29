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Зеленский предлагает выдавать украинцам отечественные "паспорта прививок"

Понедельник, 29 марта 2021, 14:18

Президент Владимир Зеленский предлагает разработать украинскую систему "паспортизации" вакцинированных граждан.

Источник: Зеленский на селекторном совещании 29 марта, цитирует офис главы государства

Прямая речь: "Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19".

Детали: Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

Напомним: Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.

Украинская правда
Темы: вакцинацияЗеленскийкоронавирус


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