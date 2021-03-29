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Потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок на шляху до Запоріжжя

Понеділок, 29 березня 2021, 16:05
Потяг Інтерсіті зійшов з рейок на шляху до Запоріжжя

Шість вагонів швидкісного потягу "Інтерсіті", що прямував із Києва до Запоріжжя, зійшли із рейок недалеко від кінцевої станції. 

Джерело: пресцентр "Укрзалізниці", місцеве видання Запоріжжя "Actual Today"

Деталі: Загалом у складі потягу слідувало 9 вагонів. Інцидент трапився за 50 кілометрів від Запоріжжя - біля міста Славгород, що на Дніпропетровщині. У цей час у вагонах перебувало 88 пасажирів. Минулося без постраждалих. 

На місце події відправили рятувальників.

"Укрзалізниця" оголосила про створення комісії для розслідування причин сходу потягу з рейок. Також вирішується питання про доправлення пасажирів до станції призначення та пошуку резервного складу поїзда для зворотнього рейсу. 

 

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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