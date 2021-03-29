Поезд "Интерсити" сошел с рельсов на пути в Запорожье

Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.

Источник: пресс-центр "Укрзалізниці", местное издание Запорожье "Actual Today"

Детали: Всего в составе поезда следовало 9 вагонов. Инцидент произошел в 50 километрах от Запорожья - возле города Славгород, что на Днепропетровщине. В это время в вагонах находилось 88 пассажиров. Обошлось без пострадавших.

На место происшествия отправили спасателей.

"Укрзалізниця" объявила о создании комиссии для расследования причин схода поезда с рельсов. Также решается вопрос о доставке пассажиров к станции назначения и поиск резервного состава поезда для обратной рейса.