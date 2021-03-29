У Росії засудили ексфутболіста за “спробу передати” Україні запчастини до С-300

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що наразі засуджений за шпигунство колишній український футболіст Василь Василенко мав намір передати державному концерну "Укроборонпром" комплектуючі до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Джерело: Центр громадських зв’язків ФСБ Росії, цитує росЗМІ "ТАСС"

Дослівно: "Встановлено, що Василенко цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, передача яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави. В кінці 2019 року Василенко В. І. було затримано співробітниками Федеральної служби безпеки при отриманні партії комплектуючих до зенітно-ракетного комплексу С-300 в інтересах державного концерну "Укроборонпром".

Деталі: У ФСБ кажуть, що зібрали "вичерпні докази" провини українського громадянина у шпіонажі.

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