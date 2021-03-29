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У Росії засудили ексфутболіста за “спробу передати” Україні запчастини до С-300

Понеділок, 29 березня 2021, 17:29
terrafootball.club

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що наразі засуджений за шпигунство колишній український футболіст Василь Василенко мав намір передати державному концерну "Укроборонпром" комплектуючі до зенітно-ракетного комплексу С-300. 

Джерело: Центр громадських зв’язків ФСБ Росії, цитує росЗМІ "ТАСС"

Дослівно: "Встановлено, що Василенко цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, передача яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави. В кінці 2019 року Василенко В. І. було затримано співробітниками Федеральної служби безпеки при отриманні партії комплектуючих до зенітно-ракетного комплексу С-300 в інтересах державного концерну "Укроборонпром".

Деталі: У ФСБ кажуть, що зібрали "вичерпні докази" провини українського громадянина у шпіонажі. 

Передісторія:

  • 29 березня набув чинності вирок щодо українського ексфутболіста Василя Василенка, якого Росія звинуватила у шпигунстві на користь України. Чоловіку дали 12 років колонії суворого режиму
  • Російські ЗМІ повідомляли про затримання Василенка у жовтні 2019 року у Москві. За їх інформацією, яка грунтується на матеріалах справи, з 1992 по 2001 рік чоловік грав в українських футбольних клубах "Таврія", "Торпедо" та "Дружба". 

Теми: ФСБРосіяшпигунство


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