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В России осудили экс-футболиста за "попытку передать" Украине запчасти к С-300

Понедельник, 29 марта 2021, 17:29
В России осудили экс-футболиста за попытку передать Украине запчасти к С-300
terrafootball.club

Федеральная служба безопасности России заявила, что осужденный за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко намеревался передать государственному концерну "Укроборонпром" комплектующие к зенитно-ракетного комплексу С-300.

Источник: Центр общественных связей ФСБ России, цитирует россСМИ "ТАСС"

Дословно: "Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Детали: В ФСБ говорят, что собрали "исчерпывающие доказательства" вины украинского гражданина в шпионаже.

Предыстория:

  • 29 марта вступил в силу приговор в отношении украинского экс-футболиста Василия Василенко, которого Россия обвинила в шпионаже в пользу Украины. Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима.
  • Российские СМИ сообщали о задержании Василенко в октябре 2019 в Москве. По их информации, основанной на материалах дела, с 1992 по 2001 год мужчина играл в украинских футбольных клубах "Таврия", "Торпедо" и "Дружба".

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Темы: ФСБРосcияшпионаж
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