В России осудили экс-футболиста за "попытку передать" Украине запчасти к С-300

Федеральная служба безопасности России заявила, что осужденный за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко намеревался передать государственному концерну "Укроборонпром" комплектующие к зенитно-ракетного комплексу С-300.

Источник: Центр общественных связей ФСБ России, цитирует россСМИ "ТАСС"

Дословно: "Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Детали: В ФСБ говорят, что собрали "исчерпывающие доказательства" вины украинского гражданина в шпионаже.

Предыстория: