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США назвали компанії, проти яких ввели санкції у справі Навального

Середа, 3 березня 2021, 00:44

У США назвали нові компанії, проти яких ввели торгові санкції через справу Олексія Навального.

Джерело: РБК, Федеральний реєстр США

Дослівно: "Комітет із кінцевих користувачів міністерства торгівлі вирішив додати у список компаній Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, ФЕМТЕК, Інтерлаб, ЛабІнвест; OOO продукти АНАЛИТ, OOO Інтертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регіонснаб і Riol-Chemie за їхню діяльність з розповсюдження в підтримку російської програми зброї масового знищення".

Деталі: Дев'ять з цих організацій знаходяться в Росії, три в Німеччині і одна у Швейцарії.

Крім того, санкції вводяться проти 27-го наукового центру РФ.

Будь-які операції, пов'язані з експортом у США продукції цих компаній, підпадають під режим ліцензування "з презумпцією відмови". Також особи, які мають справи з цими компаніями, ризикують, у свою чергу, потрапити під санкції США.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на санкції заявила, що США довели двосторонні відносини з Москвою до точки повного замерзання у своїх спробах відвернути увагу від внутрішніх проблем і запровадженні нових обмежень проти Росії.

Передісторія:

  • США запроваджують санкції щодо 7 російських високопосадовців у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального.
  • МЗС Росії відреагувало на санкції США у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, обіцяє відповісти і закликає "не гратися з вогнем".

Теми: СШАРосіясанкції


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