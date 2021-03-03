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Чергова міська рада просить Зеленського заборонити проросійські партії

Середа, 3 березня 2021, 01:57
Ілюстративне фото, автор Дмитро Ларін

Депутати Кам’янець-Подільської міської ради підтримали рішення звернутись до президента Володимира Зеленського, секретаря РНБО та голови Верховної Ради із закликом заборонити діяльність "Опозиційної платформи  – За життя" та Партії Шарія.

Джерело: повідомлення Кам’янець-Подільської міської ради

Деталі: Депутати просять керівництво держави ухвалити законопроєкти та регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" та Партії Шарія як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора.

Голова депутатської фракції ВО "Свобода" Ірина Шелепницька, яка і зачитала текст звернення, зазначила: "Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення".

Що передувало: 25 лютого Чернівецька міська рада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції та РНБО з проханням заборонити діяльність партії "Опозиційна платформа - за життя" та партії Шарія. 

Пізніше таке ж звернення підтримали депутати міської ради Івано-Франківська.

Українська правда
Теми: ОПЗЖШаріймісцева владапартії


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