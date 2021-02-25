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Чернівці закликають Зеленського заборонити ОПЗЖ та партію Шарія

Четвер, 25 лютого 2021, 17:10

Чернівецька міська рада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції та РНБО з проханням заборонити діяльність партії "Опозиційна платформа - за життя" та партії Шарія.

Джерело: відповідне рішення міськради на сесії у четвер, про яке повідомляє "Укрінформ"

Дослівно звернення: "Україна пережила три хвилі декомунізації та дерусифікації, кожна з них мала своє логічне завершення. Всі попередні суспільно-політичні революції в незалежній Україні призводили до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Сьогодні є унікальний шанс успішно завершити цю боротьбу та перемогти у гібридній війні з російським впливом. Просимо вас підготувати та прийняти законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій, які захищають інтереси російського агресора в Україні, - це "Опозиційна платформа - за життя" та партія Шарія".

Деталі: За словами ініціатора звернення, депутата фракції "Народний контроль" Івана Гончарюка, такі рішучі методи необхідні для перемоги проукраїнського суспільства у гібридній війні.

Під час обговорення депутат міськради із фракції "Рідне місто" Володимира Бешлей попросив доповнити текст звернення наступним змістом: "Чернівецька міська рада засуджує та визнає ганебним голосування проти постанови Верховної Ради "Про визнання Революції гідності ключовим моментом державотворення України" народним депутатом з Буковини Михайлом Папієвим та звертається до РНБО щодо застосування до даного народного депутата відповідних санкцій".

У цілому текст звернення підтримали 27 депутатів міської ради, що становить більшість від депутатського корпусу.

Теми: ОПЗЖШарійЧернівціЗеленський


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