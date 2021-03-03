У Києві стрибок смертей від COVID – найбільше за останні 7 тижнів
За добу 2 березня у столиці зареєстрували 655 нових випадків захворювання на коронавірус, 25 людей померли – це найбільша кількість смертей з 12 січня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Плюс 655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 25 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіки віком від 20 до 87 років, 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
113 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64) районах.
Загалом станом на 3 березня у Києві вже 139 138 підтверджених випадків COVID, померли 2697 хворих. З початку пандемії подолали вірус 95 385 осіб, з них 789 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 2 березня в Україні COVID-19 діагностували 7 235 особам, у лікарні поклали 3 486 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 185 хворих, одужали 5 118 осіб.