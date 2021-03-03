Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві стрибок смертей від COVID – найбільше за останні 7 тижнів

Середа, 3 березня 2021, 11:38
Фото КМДА

За добу 2 березня у столиці зареєстрували 655 нових випадків захворювання на коронавірус, 25 людей померли – це найбільша кількість смертей з 12 січня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 25 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіки віком від 20 до 87 років, 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років. 

113 людей госпіталізували. 

 

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64) районах.

Загалом станом на 3 березня у Києві вже 139 138 підтверджених випадків COVID, померли 2697 хворих. З початку пандемії подолали вірус 95 385 осіб, з них 789 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 2 березня в Україні COVID-19 діагностували 7 235 особам, у лікарні поклали 3 486 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 185 хворих, одужали 5 118 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кравчук: Київ бачить загрозу виходу сторони РФ з режиму припинення вогню

Скасувати переведення годинників: Рада зробила перший крок

Радуцький каже, що коронавірус мутує: в українців з'являються нові симптоми

Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Бойовикам на Донбасі дозволили частіше стріляти в бік української армії – росЗМІ

У Києві стрибок смертей від COVID – найбільше за останні 7 тижнів

Усі новини...
Київ
City Express у Києві: знадобиться щонайменше 10 мільярдів
У Києві одужань більше, ніж нових хворих на COVID
В столичному метро завершили встановлення дефібриляторів: вони є на 19 станціях
Останні новини
15:00
Шмигаль назвав 2 топ-завдання для Мінагрополітики на 2021 рік
14:58
інфографікаУкраїнці гірше ставляться до РФ, ніж росіяни до України – опитування
14:57
Словаччина запровадила нічну комендантську годину
14:40
Російський суд засудив проукраїнського активіста Приходька до 5 років тюрми
14:38
Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Найближчим часом очікуємо на ухвалення закону
14:18
Уряд Словаччини на межі розпаду через купівлю російської вакцини
14:14
Путін доручив поліції активно моніторити інтернет
14:07
Дарницький міст добудують у 2021 році - "УЗ" та "Укравтодор" підписали меморандум
14:04
"Укрпошта" вперше випустить марки із зображеннями оголених людей в жанрі ню
13:58
У МОН запустять е-систему - відстежуватимуть, як працевлаштувалися випускники вишів
Усі новини...