У Києві стрибок смертей від COVID – найбільше за останні 7 тижнів

За добу 2 березня у столиці зареєстрували 655 нових випадків захворювання на коронавірус, 25 людей померли – це найбільша кількість смертей з 12 січня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 25 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіки віком від 20 до 87 років, 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.



113 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64) районах.

Загалом станом на 3 березня у Києві вже 139 138 підтверджених випадків COVID, померли 2697 хворих. З початку пандемії подолали вірус 95 385 осіб, з них 789 за минулу добу.

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