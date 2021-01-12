Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

Вівторок, 12 січня 2021, 11:35
Фото КМДА

Упродовж доби 11 січня у столиці лабораторно підтвердили 898 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільше кількість хворих з часу введення посиленого карантину; 26 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли".

 

Деталі: Серед нових хворих 497 жінок віком від 18 до 92 років, 364 чоловіки віком від 18 до 81 року, 17 дівчаток від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики. 

62 людей госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання 11 січня виявили у Дніпровському (197), у Дарницькому (161) та в Святошинському (112) районах.

Станом на 12 січня у столиці вже 118 486 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2115 осіб. Подолали хворобу 43 980 мешканців столиці, з них 534 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами

Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч

ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні 

ФБР попередило про підготовку масових збройних протестів у США до інавгурації Байдена – ЗМІ

Новини 11 січня: імпічмент Трампа, санкції США проти Дубінського та Онищенка

Усі новини...
Київ
У Києві можуть обмежити рух через візит президента Молдови
Минулої доби коронавірус виявили в 371 киянина
Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину
Останні новини
12:03
Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ
11:50
Український "Лекхім" купить у Sinovac 5 млн доз вакцини проти COVID-19
11:46
відео"Ласкаво просимо у Brexit": нідерландські митники відбирають бутерброди у водіїв з Британії
11:39
СБУ повідомила про підозру "прикордоннику" бойовиків "МГБ ДНР"
11:35
У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID
11:23
Коронавірус з'явився в Італії ще раніше, ніж вважалося – дослідження
11:15
На кордоні Угорщини та України будують найбільший у Європі залізничний термінал
11:12
Туреччина цього тижня розпочне вакцинацію китайською вакциною SinoVac
11:00
Вийти з самоізоляції після повернення з окупованих територій дозволить ще один тест 
10:55
фото В Росії трьом кримським татарам дали 13-18 років колонії за сфабрикованими справами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!