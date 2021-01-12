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У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID

Вівторок, 12 січня 2021, 10:35
У Києві різкий стрибок нових хворих і смертей від COVID
Фото КМДА

Упродовж доби 11 січня у столиці лабораторно підтвердили 898 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільше кількість хворих з часу введення посиленого карантину; 26 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли".

 

Деталі: Серед нових хворих 497 жінок віком від 18 до 92 років, 364 чоловіки віком від 18 до 81 року, 17 дівчаток від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики. 

62 людей госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання 11 січня виявили у Дніпровському (197), у Дарницькому (161) та в Святошинському (112) районах.

Станом на 12 січня у столиці вже 118 486 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2115 осіб. Подолали хворобу 43 980 мешканців столиці, з них 534 за минулу добу.

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Українська правда

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Теми: Київкоронавірусжертви
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