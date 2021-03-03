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Бойовикам на Донбасі дозволили частіше стріляти в бік української армії – росЗМІ

Середа, 3 березня 2021, 12:08

Незаконні військові формування окремих регіонів Донецької області, що тимчасово не контролюються українським урядом, вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.

Джерело: російське видання "Інтерфакс" з посиланням на формування бойовиків так званої "ДНР"

Дослівно: "Підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Чому це важливо: Після введення санкцій РНБО щодо телеканалів близьких до кума президента РФ Володимира Путіна нардепа Віктора Медведчука на Донбасі спостерігається ескалація конфлікту. 

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.

Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійнаармія


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