Скасувати переведення годинників: Рада зробила перший крок

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Планується назавжди лишитися на зимовому часі.

Джерело: засідання ВР у середу

Деталі: За проєкт 4201 проголосували 277 депутатів.

Новий закон пропонує скасувати сезонне переведення годинників на годину вперед і назад і встановити єдиний час на всій території України: всесвітній координований час (за Грінвічем) плюс дві години.

Автор законопроєкту перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук пояснює, що новий закон, серед іншого, забезпечить захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на окупованих територіях встановлений час Росії. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім цього, вважає віце-спікер, закон захистить здоров’я українців, оскільки, на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я в період адаптації до нового часу. Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли.

Також, підкреслює Стефанчук, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. Цьогоріч він запланований у ніч із суботи 24 жовтня на неділю 25 жовтня. Ініціатор законопроєкту сподівається, що у разі підтримки Верховною Радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім.

Заступник голови ВР зазначає, що викладений в законі підхід відповідає і світовій практиці. Так, зокрема, щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах. При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року. Таке рішення було ухвалено за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС, згідно з яким 84% жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час.

Нагадаємо: Україна збирається відмовитися від переходу на літній і зимовий час після відповідного рішення Європейського Союзу.