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Україна 25 жовтня переходить на зимовий час: в уряді кажуть, коли від цього відмовляться

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 16:05
Україна 25 жовтня переходить на зимовий час: в уряді кажуть, коли від цього відмовляться

Україна спробує відмовитися від переходу на літній і зимовий час, якщо подібне рішення прийме Європейський союз. Перехід на зимовий час у 2020 році відбудеться в ніч на 25 жовтня.

Джерело: пресслужба Мінекономіки

Дослівно: "25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину назад".

Деталі: Відзначається, що аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі директиви Європарламенту від 19.01.2001 про перехід на літній час.

Проте Єврокомісія запропонувала переглянути це питання і скасувати переведення годинника двічі на рік.

Так, кожна країна ЄС має до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

Українське міністерство повідомляє, що моніторить цю ініціативу Єврокомісії і "в разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабміну розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України".

Нагадаємо: 

  • Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував відмовитися від переходу на літній і зимовий час і закріпити на території України єдиний київський час. Він зареєстрував у Раді проєкт закону №4201.
  • Згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в Україні в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад (зимовий час), а в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час – на одну годину вперед.

Українська правда

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Теми: УкраїначасЄвропаЄвропарламентКабінет міністрів
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