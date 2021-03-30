Міжнародний договір про пандемію ініціюють ЄС, ВООЗ і лідери понад 20 країн

Лідери понад 20 країн світу, в тому числі України, а також керівники Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейської ради ініціюють створення Міжнародного договору про пандемію.

Про це йдеться у їхньому спільному комюніке, текст якого опублікований на сайті "Європейської правди".

"Ми прагнемо забезпечити загальний та рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин", - йдеться у заяві.

Зазначається, що саме з цією метою була заснована міжнародна програма "Access to COVID-19 Tools Accelerator" (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування і вакцин та підтримки систем охорони здоров’я у всьому світі.

"ACT-A" вже має результати в багатьох аспектах, але рівного доступу досягнути поки не вдалося. Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу. З цією метою ми вважаємо, що країни повинні працювати разом над новим міжнародним договором про готовність до пандемії і реагування на неї", - йдеться у заяві.

Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та із залученням ключових організацій у цій сфері підтримуватиме принцип здоров'я для всіх. Існуючі інструменти ВООЗ, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору.

Основною метою цього договору буде заохочення загальнодержавного підходу і участі всього суспільства, зміцнення національних, регіональних та глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій.

"Це включає в себе значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою", - пояснили ініціатори.

У вівторок президент Європейської ради Шарль Мішель та гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус на спільній пресконференції офіційно представлять ініціативу щодо створення договору.