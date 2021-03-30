Международный договор о пандемии инициируют ЕС, ВОЗ и лидеры более 20 стран

Лидеры 20 стран мира, в том числе Украины, а также руководители Всемирной организации здравоохранения и Европейского совета инициируют создание Международного договора по пандемии.

Об этом говорится в их совместном коммюнике, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

"Мы стремимся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин", - говорится в заявлении.

Отмечается, что именно с этой целью была основана международная программа "Access to COVID-19 Tools Accelerator" (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержки систем здравоохранения во всем мире.

"ACT-A" уже имеет результаты во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа. С этой целью мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее", - говорится в заявлении.

Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере будет поддерживать принцип здоровья для всех. Существующие инструменты ВОЗ, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора.

Основной целью этого договора будет поощрение общегосударственного подхода и участия всего общества, укрепления национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям.

"Это включает в себя значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и мер обеспечения общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты. Это также должно включать признание подхода "Единое здоровье", который связывает здоровье людей и животных с нашей планетой", - пояснили инициаторы.

Во вторник президент Европейского совета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на совместной пресс-конференции официально представят инициативу по созданию договора.