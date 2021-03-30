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Нардепи схвалили закон, який дозволяє без мобілізації призивати резервістів

Вівторок, 30 березня 2021, 14:56
Нардепи схвалили закон, який дозволяє без мобілізації призивати резервістів

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон №3553, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку "особливого періоду". 

Джерело: трансляція засідання Верховної ради, законопроект №3553

Деталі: Підтримали законопроект 256 народний депутатів. Утримався під час голосування 21 обранець. 

Мета законопроекту, як йдеться у пояснювальній записці, "упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів". Ініціативою пропонується створити "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки  на базі військових комісаріатів". 

Тепер, у випадку загострення на фронті або ж порушення українських кордонів, держава зможе призвати на службу резервістів без оголошення мобілізації. Таким чином створюється новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Водночас, під час розгляду проекту закону, у нардепів виникали зауваження щодо призову всіх без виключення резервістів без мобілізації. Правки, якими пропонувалось це положення конкретизувати, зокрема поширити його дію лише на тих військових, які підписали контракт із армією, відхилили. 

Разом з тим, доповідачка по законопроекту, заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла стверджує, що призивати без виключення всіх резервістів не будуть, а лише тих, хто має бойовий досвід. Вона також впевнена, що саме Верховна Рада буде тим запобіжником, який дозволить уникнути такої ситуації.

Чому саме нардепи не змогли конкретизувати у законі перелік категорій резервістів, яких будуть призивати у випадку настання "особливого періоду", не пояснюється.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: арміяВерховна Радамобілізаціязаконодавство
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