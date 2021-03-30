Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов

Вторник, 30 марта 2021, 14:56
Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон №3553, цель которого реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".

Источник: трансляция заседания Верховной Рады, законопроект №3553

Детали: Поддержали законопроект 256 народный депутатов. Воздержался при голосовании 21 избранник.

Цель законопроекта, как говорится в пояснительной записке, "упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Инициативой предлагается создать "территориальные центры комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов".

Теперь, в случае обострения на фронте или нарушение украинских границ, государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом создается новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

В то же время, при рассмотрении проекта закона, у нардепов возникали замечания касательно призыва всех без исключения резервистов без мобилизации. Правки, которыми предлагалось это положение конкретизировать, в частности распространить его действие только на тех военных, которые подписали контракт с армией, отклонили.

Вместе с тем, докладчик по законопроекту, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая утверждает, что призывать без исключения всех резервистов не будут, а только тех, кто имеет боевой опыт. Она также уверена, что именно Верховная Рада будет тем предохранителем, который позволит избежать такой ситуации.

Почему именно нардепы не смогли конкретизировать в законе перечень категорий резервистов, которых будут призывать в случае наступления "особого периода", не поясняется.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияВерховная Радамобилизациязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
армия
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: