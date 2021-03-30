Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ощадбанк" програв Росії справу щодо вкраденого росіянами майна у Криму

Вівторок, 30 березня 2021, 19:55
Ощадбанк програв Росії справу щодо вкраденого росіянами майна у Криму

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", постановивши, що цей арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення суд ухвалив 30 березня 2021 року.

Про деталі цього рішення повідомив на профільний міжнародний сайт IA Reporter (повідомлення доступне для підписників). Видання нагадує, що 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих внаслідок протиправної анексії Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі. 30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу. Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Водночас, це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін’юст Росії. Разом з тим, за інформацією "ЄвроПравди", повідомлення Мін'юсту Росії містить дезінформацію. Зокрема, і джерела ЄП, і офіційні повідомлення про це рішення свідчать про неправдивість тези РФ про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях.

Читайте більше на цю тему: Від Коломойського до "Нафтогазу": нові перемоги та складнощі у кримських арбітражах проти РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: банкиКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: