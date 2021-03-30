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"Ощадбанк" проиграл России дело в отношении украденного россиянами имущества в Крыму

Вторник, 30 марта 2021, 19:55
Ощадбанк проиграл России дело в отношении украденного россиянами имущества в Крыму

Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против России", постановив, что этот арбитраж не имел юрисдикции в отношении незаконно экспроприированных россиянами банковских активов "Ощадбанка" в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение суд принял 30 марта 2021 года.

О деталях этого решения сообщил профильный международный сайт IA Reporter (сообщение доступно для подписчиков). Издание напоминает, что 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование украинского Ощадбанка о компенсации убытков, причиненных в результате противоправной аннексии Крыма Российской Федерацией. Сумма возмещения должна была составить 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты.

Россия обжаловала это решение в национальном суде по месту проведения арбитража, то есть в Париже. 30 марта апелляционный суд поддержал одну из претензий россиян, и на основании этого отменил решение арбитражного трибунала. Проблемой стало то, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции в Украине с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же начал функционировать в Крыму ранее, сразу после распада СССР.

В то же время, это решение апелляционного суда может быть обжаловано во французском кассационном суде.

О своей победе в деле уже заявил Минюст России. Вместе с тем по информации "ЕвроПравды", сообщение Минюста России содержит дезинформацию. В частности, и источники ЕП, а и также официальные сообщения об этом решении свидетельствуют о ложности тезиса РФ о том, что это решение якобы будет иметь прецедентное значение и в других делах с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

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Темы: банкиКрымоккупацияРосcия
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