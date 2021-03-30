Держдеп США оприлюднив звіт про порушення прав людини в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен представив 45 щорічну доповідь про дотримання прав людини, в якій повідомляється про зловживання і порушення в країнах світу, зокрема в Україні, в окупованих росіянами Криму і на Донбасі.
Джерело: сайт Держдепу
Пряма мова Блінкена: "Пандемія вплинула не тільки на здоров'я людей, а й на їх здатність безпечно користуватися своїми правами людини і основними свободами… Жінки і діти стикалися з підвищеним ризиком, оскільки поширеність гендерного та домашнього насильства збільшилося через ізоляцію...
У всіх нас є робота, і ми повинні використовувати всі доступні інструменти для побудови більш мирного і справедливого світу".
Деталі: Згідно зі звітом, в Україні істотні проблеми прав людини включали:
- вбивства;
- тортури і випадки жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання затриманих з боку співробітників правоохоронних органів;
- суворі і небезпечні для життя умови в тюрмах;
- незаконні арешти або затримання;
- серйозні проблеми з незалежністю судової влади;
- серйозні обмеження свободи слова, преси та Інтернету, включаючи насильство, погрози насильством або необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензуру і блокування веб-сайтів;
- примусове повернення біженців;
- серйозні корупційні дії;
- злочини, пов'язані з насильством або погрозою насильства, спрямовані проти осіб з обмеженими можливостями, членів груп етнічних меншин, а також лесбіянок, ґеїв, бісексуалів, трансґендерів або інтерсексуалів;
- та ін.
Зазначається, що влада, як правило, не вживала адекватних кроків для судового переслідування або покарання більшості посадових осіб, які здійснювали зловживання, що створювало атмосферу безкарності.
За словами Держдепу США, у спровокованому і розпалюваному Росією конфлікті в регіоні Донбасу очолювані Росією сили брали участь в убивствах мирних жителів, включаючи позасудові страти;
- насильницькі зникнення і викрадення;
- тортури і випадки жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;
- суворі і небезпечні для життя умови утримання в тюрмах;
- серйозні обмеження свободи пересування через лінію зіткнення на сході України;
- та ін.
У звіті йдеться, що істотні проблеми з правами людини в окупованому Росією Криму у 2020 році включали в себе:
- викрадення;
- тортури і жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання затриманих з метою отримання зізнань та покарання осіб, що чинять опір окупації;
- суворі і небезпечні для життя умови утримання в тюрмах;
- політичні в'язні або затримані;
- серйозні проблеми з незалежністю судової влади;
- незаконне втручання в приватне життя;
- серйозні обмеження свободи слова, преси та Інтернету, включаючи насильство, погрози насильством або необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензуру і блокування сайтів;
- та ін.