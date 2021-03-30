Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен представил 45 ежегодный доклад о соблюдении прав человека, в котором сообщается о злоупотреблении и нарушениях в странах мира, в том числе в Украине, в оккупированных россиянами Крыму и на Донбассе.
Источник: сайт Госдепа
Прямая речь Блинкена: "Пандемия повлияла не только на здоровье людей, но и на их способность безопасно пользоваться своими правами человека и основными свободами. Некоторые правительства использовали кризис как предлог для ограничения прав и укрепления авторитарного правления. Другие правительства полагались на демократические ценности и процессы, включая свободную прессу, прозрачность и подотчетность, чтобы информировать и защищать своих граждан. Женщины и дети сталкивались с повышенным риском, поскольку распространенность гендерного и домашнего насилия увеличивалось из-за изоляции…
У всех нас есть работа, и мы должны использовать все доступные инструменты для построения более мирного и справедливого мира".
Детали: Сообщается, что в Украине существенные проблемы прав человека включали:
- убийства;
- пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов;
- суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и центрах содержания под стражей;
- произвольный арест или задержание;
- серьезные проблемы с независимостью судебной власти;
- злоупотребления в ходе возглавляемого Россией конфликта на Донбассе, включая физическое насилие в отношении гражданских лиц и членов вооруженных групп, содержащихся в следственных изоляторах;
- серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или преследования журналистов, цензуру и блокировку веб-сайтов;
- серьезные коррупционные действия;
- преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, направленные против лиц с ограниченными возможностями, членов групп этнических меньшинств, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров или интерсексуалов;
- и др.
Согласно отчету, власти, как правило, не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления, что создавало атмосферу безнаказанности.
В Госдепе США сообщают, что в спровоцированном и разжигаемом Россией конфликте в регионе Донбасса возглавляемые Россией силы участвовали в убийствах мирных жителей, включая внесудебные казни;
- исчезновения и похищения;
- пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;
- суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;
- произвольный арест или задержание;
- серьезные ограничения свободы передвижения через линию соприкосновения на востоке Украины;
- и др.
В отчете сообщается, что существенные проблемы с правами человека в оккупированном Россией Крыму в 2020 году включали в себя:
- похищения;
- пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание задержанных с целью получения признательных показаний и наказания лиц, сопротивляющихся оккупации;
- суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;
- политические заключенные или задержанные;
- серьезные проблемы с независимостью судебной власти;
- незаконное вмешательство в частную жизнь;
- серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или преследования журналистов, цензуру и блокировку сайтов;
- и др.