Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські хакери викрали листи чиновників Держдепу США – Politico

Середа, 31 березня 2021, 06:17
Російські хакери викрали листи чиновників Держдепу США – Politico
md.usembassy.gov

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США в минулому році.

Джерело: джерела Politico в Конгресі США

Деталі: Про цей інцидент раніше не повідомлялося.

Як зазначається, хакери отримали доступ до електронної пошти в Бюро європейських та євразійських справ і Бюро у справах Східної Азії і Тихого океану. Ці бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО.

Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких ймовірних інцидентів в сфері кібербезпеки зараз".

Зазначається, що крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було раніше відомо загалу.

Передісторія: Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Росія
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: