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Російські хакери викрали листи чиновників Держдепу США – Politico

Середа, 31 березня 2021, 06:17
md.usembassy.gov

Російські хакери викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США в минулому році.

Джерело: джерела Politico в Конгресі США

Деталі: Про цей інцидент раніше не повідомлялося.

Як зазначається, хакери отримали доступ до електронної пошти в Бюро європейських та євразійських справ і Бюро у справах Східної Азії і Тихого океану. Ці бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО.

Незрозуміло, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною кампанії SolarWinds, під час якої російські хакери проникли в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що "з міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких ймовірних інцидентів в сфері кібербезпеки зараз".

Зазначається, що крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було раніше відомо загалу.

Передісторія: Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Теми: РосіяСША


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