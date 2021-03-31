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Российские хакеры похитили письма чиновников Госдепа США — Politico

Среда, 31 марта 2021, 06:17
Российские хакеры похитили письма чиновников Госдепа США — Politico
md.usembassy.gov

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году.

Источник: источники Politico в Конгрессе США

Детали: Об этом инциденте ранее не сообщалось.

Как отмечается, хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО.

Непонятно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью кампании SolarWinds, во время которой российские хакеры проникли в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопрос о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что "из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас".

Отмечается, что кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно общественности.

Предыстория: В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.

Темы: РосcияСША
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