Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет

Среда, 31 марта 2021, 11:16

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом объявили канцлер Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан поздно вечером во вторник.

Незадолго до этого такую ​​рекомендацию издал вакцинационный комитет STIKO "на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектах".

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу у пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20-63 года. У 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них в итоге умерли.

Ангела Меркель заявила, что эти факты невозможно проигнорировать.

Это решение является кардинальным изменением прежней политики, по которой вакцину AstraZeneca, наоборот, планировали для младшего населения.

Ранее 30 марта сначала клиника "Шарите", а дальше несколько регионов страны самостоятельно приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca для этой группы.

Германия уже приостанавливала использование вакцины AstraZeneca во время предыдущей волны паники вокруг нее, но после заключения регулятора ЕС возобновила прививки.

Читайте подробнее: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: