У Римі затримали військових Італії та Росії за підозрою у шпигунстві - ЗМІ

Співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Repubblica.

За даними видання, у вівторок увечері були затримані старший офіцер ВМС Італії у званні капітана та російський військовий, який працює при посольстві РФ в Римі. Ймовірно, йдеться про військового аташе.

Співробітники спецслужб стежили за італійським військовим, коли він доставляв надсекретні документи російському військовому. Згідно з даними правоохоронців, він отримав гроші в обмін на конфіденційну інформацію. Відразу після обміну було проведено затримання.

Видання відзначає, що зараз оцінюється юридичний статус російського офіцера, враховуючи, що він працював при диппредставництві.

Обидва перебувають під слідством за звинуваченням у шпигунстві і загрозі державній безпеці: їм загрожує тюремне ув'язнення на термін понад 10 років.

"Це дуже серйозний епізод, який показує, наскільки наша країна залучена в нову наступальну стратегію Росії. На додаток до засуджуваних в останні роки дій впливу, таких як кампанії дезінформації, тепер є звинувачення у відверто ворожих кроках, таких як шпигунство", - зазначає видання.