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В Риме задержали военных Италии и России по подозрению в шпионаже - СМИ

Среда, 31 марта 2021, 11:44
В Риме задержали военных Италии и России по подозрению в шпионаже - СМИ

Сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Repubblica.

По данным издания, во вторник вечером были задержаны старший офицер ВМС Италии в звании капитана и российский военный, работающий при посольстве РФ в Риме. Вероятно, речь идет о военном атташе.

Сотрудники спецслужб следили за итальянским военным, когда он доставлял сверхсекретные документы российскому военному. Согласно данным правоохранителей, он получил деньги в обмен на конфиденциальную информацию. Сразу после обмена было произведено задержание.

Издание отмечает, что сейчас оценивается юридический статус российского офицера, учитывая, что он работал при диппредставительстве.

Оба находятся под следствием по обвинению в шпионаже и угрозе государственной безопасности: им грозит тюремное заключение на срок более 10 лет.

"Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России. В дополнение к осуждаемым в последние годы действиям, таким как кампании дезинформации, теперь - обвинения в откровенно враждебных шагах, таких как шпионаж", - отмечает издание.

Темы: шпионажРосcия
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