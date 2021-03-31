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Італія видворяє підозрюваного шпигуна Росії, до МЗС викликали посла

Середа, 31 березня 2021, 13:12
Італія видворяє підозрюваного шпигуна Росії, до МЗС викликали посла

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що викликало російського посла Сергєя Разова у зв'язку зі свіжим шпигунським скандалом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Повідомляється, що генеральний секретар міністерства закордонних справ Елізабетта Беллоні у середу вранці викликала в міністерство посла Росії за вказівкою міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо. 

У посольстві Росії в Італії виданню РБК підтвердили, що у Римі справді затримано співробітника апарату військового аташе, але "коментувати те, що трапилося, по суті зараз вважаємо недоцільним". 

За даними видання Corrierre della Sera, росіянина вирішили вислати з Італії, як і його безпосереднього начальника - дипломатичний статус не дозволяє їх заарештувати. Водночас, інший підозрюваний шпигун, капітан італійського фрагета, заарештований.

Нагадаємо, група спеціальних операцій (Carabinieri del Ros) під керівництвом прокуратури Рима у вівторок ввечері 30 березня заарештувала капітана фрегата ВМФ Італії і офіцера Збройних сил Росії, акредитованого при посольстві РФ в Римі.

Обидва звинувачуються в тяжких злочинах, пов'язаних зі шпигунством і державною безпекою. 

Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіяРосіяшпигунство
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