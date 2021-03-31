Италия выдворяет подозреваемого шпиона России, в МИД вызван посол

Министерство иностранных дел Италии заявило, что вызвало российского посла Сергея Разова в связи со свежим шпионским скандалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Сообщается, что генеральный секретарь министерства иностранных дел Элизабетта Беллони в среду утром вызвала в министерство посла России по указанию министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В посольстве России в Италии изданию РБК подтвердили, что в Риме действительно задержан сотрудник аппарата военного атташе, но "комментировать случившееся по сути сейчас считаем нецелесообразным".

По данным издания Corrierre della Sera, россиянина решили выслать из Италии, как и его непосредственного начальника - дипломатический статус не позволяет их арестовать. В то же время другой подозреваемый шпион, капитан итальянского фрегата, арестован.

Напомним, группа специальных операций (Carabinieri del Ros) под руководством прокуратуры Рима во вторник вечером 30 марта арестовала капитана фрегата ВМФ Италии и офицера Вооруженных сил России, аккредитованного при посольстве РФ в Риме.

Оба обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью.

Оба были арестованы на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.