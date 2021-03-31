МОЗ очікує, що кількість хворих на COVID буде рости ще тиждень-два

Міністерство охорони здоров’я очікує ще підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчого тижня чи двох.

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов на засіданні уряду 31 березня

Пряма мова: "Ситуація залишається достатньо напруженою, ми прогнозуємо ще зростання кількості хворих і як наслідок кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох".

Деталі: Степанов нагадав, що наразі на території України діє адаптивний карантин. МОЗ вважає цю стратегію найкращою. Міністр вказав, що за показником смертності Україну випереджають 34 країн Європи.

Очільник МОЗ підтвердив, що наразі 11 регіонів перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки, з яких у трьох західних (Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область) спостерігається тенденція до стабілізації.

Степанов наголосив: щоб перемогти ковід, дуже важливо дотримуватися всіх карантинних заходів, введених урядом.

Нагадаємо: За добу 30 березня в Україні діагностували 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 558 осіб, померли рекордні 407 хворих, одужали 6 405 осіб.